В Молдове новое стихийное бедствие — морозы до минус 10 градусов: Синоптики бьют тревогу

Метеорологи объявили жёлтый код метеоопасности на всей территории Молдовы в связи со снижением средней суточной температуры воздуха. Предупреждение было выпущено в среду, 24 декабря, в 13:30 и будет действовать до четверга, 25 декабря.
Согласно прогнозу, на обширных территориях страны средняя суточная температура воздуха понизится на 5−7 градусов. Синоптики отмечают, что резкое похолодание может повлиять на условия передвижения и общее самочувствие людей.
Граждан призывают учитывать погодные условия, одеваться теплее и соблюдать осторожность, особенно в утренние и вечерние часы.