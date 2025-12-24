Ричмонд
В Молдове новое стихийное бедствие — морозы до минус 10 градусов: Синоптики бьют тревогу

В Молдове объявили «жёлтый код» из-за резкого похолодания.

Источник: Комсомольская правда

Метеорологи объявили жёлтый код метеоопасности на всей территории Молдовы в связи со снижением средней суточной температуры воздуха. Предупреждение было выпущено в среду, 24 декабря, в 13:30 и будет действовать до четверга, 25 декабря.

Согласно прогнозу, на обширных территориях страны средняя суточная температура воздуха понизится на 5−7 градусов. Синоптики отмечают, что резкое похолодание может повлиять на условия передвижения и общее самочувствие людей.

Граждан призывают учитывать погодные условия, одеваться теплее и соблюдать осторожность, особенно в утренние и вечерние часы.