Больше тысячи человек пропали в Ростовской области в 2025 году

За год донские волонтеры смогли найти 638 пропавших людей, 69 человек еще ищут.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 год в Ростовской области пропали больше тысячи человек. Об этом на пресс-конференции рассказал старший на месте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в регионе Константин Чернявский.

— За год мы получили более 1200 заявок. 638 человек найдено, еще не найдены 69 человек. На данный момент поиски продолжаются в ежедневном режиме, — сказал Константин Чернявский.

По словам представителя поискового отряда, в 2024 году в Ростовской области приняли 1057 заявок. Тогда 649 человек смогли найти живыми, местонахождение 53 пропавших установить не удалось.

