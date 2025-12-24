Больше тысячи человек пропали в Ростовской области в 2025 году

За 2025 год в Ростовской области пропали больше тысячи человек. Об этом на пресс-конференции рассказал старший на месте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в регионе Константин Чернявский.
— За год мы получили более 1200 заявок. 638 человек найдено, еще не найдены 69 человек. На данный момент поиски продолжаются в ежедневном режиме, — сказал Константин Чернявский.
По словам представителя поискового отряда, в 2024 году в Ростовской области приняли 1057 заявок. Тогда 649 человек смогли найти живыми, местонахождение 53 пропавших установить не удалось.
