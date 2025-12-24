Ричмонд
Дед Мороз рассказал, сколько писем получает

Дед Мороз рассказал, что получает до десяти тысяч писем в день.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что получает до десяти тысяч писем в день, всего с момента открытия волшебной почты в Великом Устюге Вологодской области в 2001 году получено уже около пяти миллионов писем.

«Всего на сегодня с момента открытия волшебной почты в Великом Устюге Вологодской области мне поступило около 4,9 миллиона писем. Как правило, количество писем начинает расти с октября месяца, в ноябре приходит уже до пяти тысяч писем в день, а с середины декабря в день прилетает восемь-десять тысяч писем», — сообщил зимний волшебник.

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Туда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.