Дед Мороз рассказал, сколько писем получает

«Всего на сегодня с момента открытия волшебной почты в Великом Устюге Вологодской области мне поступило около 4,9 миллиона писем. Как правило, количество писем начинает расти с октября месяца, в ноябре приходит уже до пяти тысяч писем в день, а с середины декабря в день прилетает восемь-десять тысяч писем», — сообщил зимний волшебник.