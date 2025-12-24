Захарова пришла в Кремль на церемонию награждения

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущая Тина Канделаки, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Роспотребнадзора Анна Попова пришли в Кремль на церемонию вручения госнаград, передает корреспондент РИА Новости.
В Екатерининском зале Кремля ожидают прибытия президента РФ Владимира Путина для участия в церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации.
