В уфимском «Приюте человека» нашел кров ребенок

На оперативном совещании в уфимской администрации вице-мэр Гуллярия Ялчикаева рассказала о первых результатах работы социального учреждения «Приют человека». Этот центр, открывшийся в ноябре 2025 года, уже предоставляет временное жилье нуждающимся, и среди его нынешних постояльцев есть ребенок, который находится там вместе с матерью.