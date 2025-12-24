В уфимском «Приюте человека» нашел кров ребенок

На оперативном совещании в уфимской администрации вице-мэр Гуллярия Ялчикаева рассказала о первых результатах работы социального учреждения «Приют человека». Этот центр, открывшийся в ноябре 2025 года, уже предоставляет временное жилье нуждающимся, и среди его нынешних постояльцев есть ребенок, который находится там вместе с матерью.
Всего на данный момент в приюте проживает 15 человек. В эту цифру входят трое людей трудоспособного возраста, 11 пожилых человек и один ребенок.
Несмотря на небольшой срок работы, сотрудникам приюта уже удалось оказать конкретную помощь многим обратившимся. За прошедший месяц четырех человек, нуждавшихся в медицинской помощи, отправили в больницы. Еще одного постояльца направили на лечение в наркологическую клинику.
Центр помогает не только с крышей над головой: четверым жителям приюта уже помогли найти работу, а восьмерым — восстановить утраченные документы, что является ключевым шагом для возвращения к нормальной жизни. Кроме того, троим удалось восстановить связь с родственниками и благополучно вернуться домой.
