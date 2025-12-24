Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство направит в ГД новый пакет мер по борьбе с кибермошенниками

Правительство направит в ГД второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Правительство РФ сегодня направит в Госдуму законопроект, предусматривающий меры по борьбе с кибермошенниками, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня рассмотрим и направим в Госдуму проект федерального закона, который содержит большой перечень системных мер и решений, в том числе регулирует порядок оперативного взаимодействия операторов связи, банков и государственных органов с использованием платформы “Антифрод”, — сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

Он отметил, что законопроект расширяет механизмы реагирования на случай совершения подозрительных звонков, также совершенствуется процедура авторизации на едином портале «Госуслуг», вводится внесудебная блокировка так называемых фишинговых сайтов, которые создаются для обмана пользователей и кражи их персональных данных, как и интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.