Авиакомпания FlyDubai отменила все рейсы в Минск и обратно до 8 января

«FlyDubai неожиданно сообщила, что переносит рейсы Дубай-Минск в\из Минска в Москву», — говорится в публикации на сайте Республиканского союза туристических организаций РСТО.
Уточняется, что перенаправленные рейсы будут выполняться с 24 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
По информации источника, FlyDubai отправила белорусским туроператорам-партнерам рассылку. В ней авиакомпания объяснила свое решение об отмене «операционными причинами». Также сообщается, что для пассажиров организуют трансфер из Москвы и в российскую столицу.
В РСТО сообщили, что туристы из Беларуси пользуются услугами FlyDubai для путешествий на курорты Арабских Эмиратов, а также для стыковок по другим направлениям.
Организация приводит комментарий белорусских турфирм, которые продают туры с перелетом на самолетах дубайской авиакомпании.
«Клиенты могут отказаться от туров с возвратом средств или согласиться на новые условия (это значит — добираться в Москву и возвращаться из Москвы придется с помощью автобусного трансфера)», — цитирует слова представителей турфирм РСТО.
Отмечается, что в случае отказа от условий перевозчика, есть вероятность, что туристы не смогут никуда улететь на праздники. Из-за сложившейся ситуации турфирмам Беларуси и их клиентам приходится искать компромиссы.
В настоящий момент туроператоры и турагенты занимаются организацией возвращения клиентов после отдыха и отправкой туристов, которые уже успели забронировать туры на новогодние праздники, рассказали в РСТО.
«Как нам стало известно, часть фирм стараются “пересадить” клиентов на рейсы “Белавиа” из\в Дубай, но праздничный период предполагает дефицит мест и сделать это непросто», — добавили в организации.
Направление из Минска в Дубай занимает пятое место среди самых популярных маршрутов белорусской авиакомпании «Белавиа» в 2025 году.