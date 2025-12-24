Собянин рассказал о тестировании беспилотных технологий в метро

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Беспилотные технологии начинают тестировать в московском метро, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
«Одновременно мы начинаем тестирование беспилотных технологий и на московском метрополитене. Для снижения негативного воздействия транспорт на окружающую среду правительства Москвы и впредь будет стимулировать электрификацию как общественного, так и личного транспорта», — сказал Собянин.