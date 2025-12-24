Талантливый актер из Камышина начал съемку в пятых «Жуках»

В России приступили к съемкам снежного пятого сезона сериала «Жуки». Одну из главный ролей в сериале сыграет Вячеслав Чепурченко, чья юность прошла в городе Камышине Волгоградской области, сообщает riac34.ru.
Исполнитель Никиты Давыдова поделился в соцсети, что снимать картину будут под Калугой — здесь создадут атмосферу настоящей русской зимы в деревне, которую местные жители покажут иностранцам во всей красе.
Увидят фильм поклонники уже в 2026 году. Тогда же выйдут и другие картины Вячеслава Чепурченко — «Ялта», в которой он исполняет роль главного героя Яшки Ильина, и «Пора на завод», где у актера также главная роль Вадима.