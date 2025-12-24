Третьего руководителя задержали на предприятии в Ростовской области

Предварительно, в 2021 году подозреваемые «организовали фиктивное исполнение плановых показателей для получения премии». Сообщники якобы привлекли подконтрольного контрагента, в итоге провели поставку несуществующих ингаляторов. После этого со счетов предприятия было списано свыше 14 млн рублей. Затем инсценировали возврат «нерабочей продукции» с ее последующим списанием и уничтожением.