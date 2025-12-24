Ричмонд
Третьего руководителя задержали на предприятии в Ростовской области

Еще одного подозреваемого задержали в рамках дела о хищении на ростовском предприятии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали начальника управления производства оборонного предприятия. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы региона сообщает агентство РИА Новости.

— Задержан еще один подозреваемый по делу о хищениях на ростовском предприятии оборонно-промышленного комплекса. Начальник управления производства медицинской техники свою вину полностью признал и раскаивается в содеянном, — приводится цитата со слов источника.

По данным издания, ранее стало известно о задержании главного бухгалтера и директора по коммерческой деятельности того же предприятия.

Предварительно, в 2021 году подозреваемые «организовали фиктивное исполнение плановых показателей для получения премии». Сообщники якобы привлекли подконтрольного контрагента, в итоге провели поставку несуществующих ингаляторов. После этого со счетов предприятия было списано свыше 14 млн рублей. Затем инсценировали возврат «нерабочей продукции» с ее последующим списанием и уничтожением.

Подозреваемых задержали. Предварительно, дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Прошли обыски.

