Третьего руководителя задержали на предприятии в Ростовской области

В Ростовской области задержали начальника управления производства оборонного предприятия. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы региона сообщает агентство РИА Новости.
— Задержан еще один подозреваемый по делу о хищениях на ростовском предприятии оборонно-промышленного комплекса. Начальник управления производства медицинской техники свою вину полностью признал и раскаивается в содеянном, — приводится цитата со слов источника.
По данным издания, ранее стало известно о задержании главного бухгалтера и директора по коммерческой деятельности того же предприятия.
Предварительно, в 2021 году подозреваемые «организовали фиктивное исполнение плановых показателей для получения премии». Сообщники якобы привлекли подконтрольного контрагента, в итоге провели поставку несуществующих ингаляторов. После этого со счетов предприятия было списано свыше 14 млн рублей. Затем инсценировали возврат «нерабочей продукции» с ее последующим списанием и уничтожением.
Подозреваемых задержали. Предварительно, дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Прошли обыски.
