Что такое снеготерапия?

Снежный покров действует как естественный звукоизолятор, поглощающий городской гул и резкие природные шумы. Установлено, что наступающая в такую погоду глубокая тишина способствует уменьшению концентрации кортизола — ключевого гормона стресса. Мозгу больше не нужно постоянно находиться в состоянии готовности к обработке неожиданных звуковых сигналов. Эта акустическая безопасность, как объясняют врачи, активизирует блуждающий нерв, переводя всю нервную систему в состояние глубокого отдыха и восстановления ресурсов.