Где смотреть «Иронию судьбы» 31 декабря 2025 года?

В этом году показывать фильм Рязанова будет телеканал «Россия 1». Показ будет ранним — он начнется в 11:30 (по московскому времени) 31 декабря 2025 года. Вслед за ним покажут две советские комедии — «Джентльменов удачи» и «Бриллиантовую руку», а вечер отдадут более современным сюжетам — зрителей будет ждать первый «Чебурашка», главный хит российского проката последних лет, а также небольшая новая короткометражка про этого ушастого персонажа Эдуарда Успенского, приуроченная к выходу второго полнометражного фильма. «Чебурашка 2» появится в кинотеатрах уже 1 января 2026 года.