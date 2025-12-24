Где смотреть «Иронию судьбы» 31 декабря 2025 года?

Фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» исполняется полвека. Впервые зрители познакомились с Женей Лукашиным из Москвы и Надей Шевелевой из Ленинграда 1 января 1976 года, и с тех пор эта картина стала для них одной из любимых среди всего многообразия советского кинонаследия.
Сюжет фильма знаком, пожалуй, каждому. Москвич Женя (Андрей Мягков) каждый год ходит с друзьями в баню; очередной поход заканчивается сильным опьянением всей компании, и Лукашин оказывается в предновогоднем Ленинграде, называет водителю такси свой московский адрес — и оказывается в квартире Нади (Барбара Брыльска), где стоит точно такой же польский мебельный гарнитур за 830 рублей («И 20 сверху! Я дал 25!»). В результате бурной новогодней ночи Женя и Надя влюбляются друг в друга, а Ипполит (Юрия Яковлев) и Галя (Ольга Науменко) остаются ни с чем.
Традиция каждое 31 декабря смотреть «Иронию судьбы» появилась не сразу, хотя фильм часто показывали ещё в Советском Союзе; сейчас эта лента стала одной из самых рейтинговых предновогодних передач. В последние годы увидеть «Иронию судьбы» можно по очереди на двух каналах — Первом и «Россия 1».
В этом году показывать фильм Рязанова будет телеканал «Россия 1». Показ будет ранним — он начнется в 11:30 (по московскому времени) 31 декабря 2025 года. Вслед за ним покажут две советские комедии — «Джентльменов удачи» и «Бриллиантовую руку», а вечер отдадут более современным сюжетам — зрителей будет ждать первый «Чебурашка», главный хит российского проката последних лет, а также небольшая новая короткометражка про этого ушастого персонажа Эдуарда Успенского, приуроченная к выходу второго полнометражного фильма. «Чебурашка 2» появится в кинотеатрах уже 1 января 2026 года.