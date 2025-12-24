В Омской области заживо сгорела женщина в своем доме

Страшный случай мучительной смерти произошел в вчера, 23 декабря, в рабочем поселке Большеречье. Пожар вспыхнул в двухквартирном доме. Огонь быстро охватил кровлю, хозяйственные постройки и веранду одной из квартир. Когда приехавшие на руины пожарные стали разбирать завалы сгоревшего помещения, они нашли обгоревшее тело женщины. В данный момент правоохранители выясняют причину пожара, приведшего к таким печальным последствиям.