В Омской области заживо сгорела женщина в своем доме

Тело несчастной было найдено во время разбора завалов сгоревшего дома в рабочем поселке Большеречье.

Источник: Комсомольская правда

Страшной смертью погибла омички во время пожара в частном доме рабочего поселка Большеречье. Обгоревшее тело нашли пожарные, разбирая завалы сгоревшего дома.

Страшный случай мучительной смерти произошел в вчера, 23 декабря, в рабочем поселке Большеречье. Пожар вспыхнул в двухквартирном доме. Огонь быстро охватил кровлю, хозяйственные постройки и веранду одной из квартир. Когда приехавшие на руины пожарные стали разбирать завалы сгоревшего помещения, они нашли обгоревшее тело женщины. В данный момент правоохранители выясняют причину пожара, приведшего к таким печальным последствиям.