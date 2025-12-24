Угроза в школе Азова не подтвердилась

24 декабря еще одну школу проверили в Ростовской области после предупреждения о возможной опасности. На этот раз полицейские побывали в одном из образовательных учреждений Азова. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.
— В отдел МВД России «Азовский» поступило сообщение о якобы существующей опасности. Правоохранители провели проверку, опасных объектов обнаружено не было, — прокомментировали в донском главке полиции.
Ранее сообщалось об эвакуации из школы в Цимлянске, там угроза также не подтвердилась.
