В Молдове появятся водительские удостоверения нового образца: Что нужно знать владельцам авто

У новых прав — дополнительные элементы защиты от подделок и QR-код.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие годы водителей ждёт обновлённый образец водительского удостоверения. Правительство утвердило соответствующее постановление.

Что изменится:

— дополнительные элементы защиты от подделки.

— QR-код для быстрой проверки подлинности и данных через правительственный портал.

— больше места для отметок об ограничениях и особых условиях, включая медицинские.

Важно:

— менять уже выданные удостоверения не нужно.

— они остаются действительными до окончания срока.

— новые документы будут выдавать только тем, кто получает права впервые, продлевает их, либо в случае утери или повреждения.

Образец новых водительских удостоверений. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Образец новых водительских удостоверений. Фото: соцсети.

