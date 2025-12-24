В Молдове появятся водительские удостоверения нового образца: Что нужно знать владельцам авто

В ближайшие годы водителей ждёт обновлённый образец водительского удостоверения. Правительство утвердило соответствующее постановление.
Что изменится:
— дополнительные элементы защиты от подделки.
— QR-код для быстрой проверки подлинности и данных через правительственный портал.
— больше места для отметок об ограничениях и особых условиях, включая медицинские.
Важно:
— менять уже выданные удостоверения не нужно.
— они остаются действительными до окончания срока.
— новые документы будут выдавать только тем, кто получает права впервые, продлевает их, либо в случае утери или повреждения.
Образец новых водительских удостоверений. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Образец новых водительских удостоверений. Фото: соцсети.
Читайте также:
Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.
Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).
Руководство Молдовы постоянно становится объектом шуток и мемов: «А народ должен только смеяться, чтобы не заплакать над тем, что творит власть».
На тему отсутствия чувства юмора у власть предержащих мы поговорили с одним из самых остроумных людей страны, лучшим тамадой мира Павлом Дугановым (далее…).
В Кишиневе пьяные начальники инспектората полиции подрались и устроили стрельбу: Всего сделано 30 выстрелов, — так «стражи порядка» отметили профессиональный праздник.
Как оказалось, в инспекторате сектора Центр праздновали 35-летие национальной полиции [видео] (далее…).