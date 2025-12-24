Приложение «Амина» установили более миллиона иностранцев, заявил Собянин

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Приложение по учету мигрантов «Амина» установили более 1 миллиона человек в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На заседании Московской городской Думы глава столицы рассказал о программе «Амина», которая устанавливается на телефон мигранта и по сути заменяет миграционный учет с точки зрения знания, где находится мигрант и где работает.
«Такую программу уже установило более миллиона человека и мы теперь в лучшей степени понимаем и места скопления, и места работы, и места ночевки. Видим, на каких предприятиях они концентрируются, работают и так далее. С развитием этой технологии мы будем знать о мигрантах очень многое, практически все, что нужно для администрирования, для правоохранительных органов, для наведения порядка. Это шаги, которые реально позволят продвигаться по пути дисциплины в этом направлении», — сказал Собянин.