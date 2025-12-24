Петербургский Политех запустил лабораторию с «Силовыми машинами»

«Помимо большой научно-исследовательской работы совместно с Политехом мы создаем условия для бесшовного перехода студентов от обучения к профессиональной деятельности. В этом году запустили новое студенческое конструкторское бюро по электрической изоляции, целевую магистерскую программу по электрическим машинам. Эти программы позволяют ребятам участвовать в полном цикле разработки оборудования — от идеи и расчетов до реализации на высокотехнологичном производстве. Это формирует современное инженерное мышление будущих специалистов, что в целом способствует развитию инжинирингового потенциала нашей страны», — привели в пресс-службе слова генерального конструктора компании «Силовые машины» Александра Ивановского.