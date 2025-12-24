Петербургский Политех запустил лабораторию с «Силовыми машинами»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Первую среди российских университетов лабораторию по исследованию электроизоляционных материалов и конструкций открыли в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Это совместный проект вуза и «Силовых машин», сообщила ТАСС пресс-служба университета.
«Помимо большой научно-исследовательской работы совместно с Политехом мы создаем условия для бесшовного перехода студентов от обучения к профессиональной деятельности. В этом году запустили новое студенческое конструкторское бюро по электрической изоляции, целевую магистерскую программу по электрическим машинам. Эти программы позволяют ребятам участвовать в полном цикле разработки оборудования — от идеи и расчетов до реализации на высокотехнологичном производстве. Это формирует современное инженерное мышление будущих специалистов, что в целом способствует развитию инжинирингового потенциала нашей страны», — привели в пресс-службе слова генерального конструктора компании «Силовые машины» Александра Ивановского.
В обновленном пространстве СКБ «Силовые машины — Политех» организованы рабочие места студентов, где они используют такие же программные комплексы, как инженеры и конструкторы «Силовых машин». Лабораторное оборудование и экспериментальные установки позволяют проводить испытания изоляционных материалов, изучать процессы электрического и теплового старения, исследовать вибродуговые разряды и механические характеристики образцов.
В СКБ принимаются учащиеся Института энергетики, Института машиностроения, материалов и транспорта, Физмеха, Института компьютерных наук и кибербезопасности и ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Для работы в СКБ студенты проходят отбор, направленный на формирование перспективного кадрового резерва «Силовых машин», — ребята могут начать свою карьеру в компании будучи студентами.
Студенческое конструкторское бюро «Силовые машины — Политех» было создано в 2020 году.