Авиакомпания FlyDubai неожиданно отменила рейсы в Минск и обратно до 8 января

В белорусских турфирмах, которые специализируются на турах с перелетом FlyDubai уточняют, что клиенты могут от них отказаться с возвратом денег или же согласиться на новые условия. То есть добираться в Москву и возвращаться в Минск из Москву на автобусном трансфере. В случае, если туристы отказываются от условий, которые предлагает перевозчик, то они, с большой вероятностью, никуда не улетят на праздники.