Авиакомпания FlyDubai неожиданно отменила рейсы в Минск и обратно до 8 января 2026 года. Подробности публикует Республиканский союз туристических организаций.
«FlyDubai неожиданно сообщила, что переносит рейсы Дубай-Минск в\из Минска в Москву», — сказано в сообщении.
Новое расписание будет действовать с 24 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. В РСТО отметили, что в рассылке белорусским партнерам авиакомпания пояснила, что изменение маршрута Дубай — Минск — Дубай связано с «операционными причинами».
Авиакомпания пояснила, что для пассажиров будет организован трансфер из и в Москву. Номера рейсов, а также расписание станут доступны уже в ближайшее время.
«Белорусские туристы летают арабским перевозчиком на отдых на курорты ОАЭ, также используют рейсы FlyDubai для стыковок — отправляясь на Мальдивы и другие популярные направления», — заметили в РСТО.
В белорусских турфирмах, которые специализируются на турах с перелетом FlyDubai уточняют, что клиенты могут от них отказаться с возвратом денег или же согласиться на новые условия. То есть добираться в Москву и возвращаться в Минск из Москву на автобусном трансфере. В случае, если туристы отказываются от условий, которые предлагает перевозчик, то они, с большой вероятностью, никуда не улетят на праздники.
«Условия перевозчика, в свою очередь, связаны с неудобствами — люди покупали туры с прямым перелетом и на трансфер до Москвы, конечно, не рассчитывали. Объективно ни белорусские турфирмы, ни наши клиенты не имеют хорошего выхода из ситуации и вынуждены искать компромиссы», — отмечают в белорусских туристических фирмах.
В данный момент проделывается большая работа со стороны туроператоров и турагентов, чтобы организовать вывоз туристов с отдыха и отправить туристов, которые забронировали туры.
«Как нам стало известно, часть фирм стараются “пересадить” клиентов на рейсы “Белавиа” из\в Дубай, но праздничный период предполагает дефицит мест и сделать это непросто», — утонили в РСТО.
