Число многодетных семей в России выросло, сообщил ВЦИОМ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Количество многодетных семей в России в 2025 году увеличилось на 8,8%, но не теми темпами, чтобы компенсировать общее снижение рождаемости, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты ВЦИОМ представляют основные тренды 2025 года и прогнозы на 2026 год.
«Интересный тренд, мы его зафиксировали в этом году, и он находит отражение в статистике — растет число многодетных семей. К сожалению, не теми темпами, чтобы скомпенсировать общее снижение рождаемости, но действительно растет. Вот, цифры есть», — сказал Федоров в ходе пресс-конференции, приводя данные о росте на 8,8% в презентации.
По его словам, комплексного решения демографических проблем пока не найдено, но его интенсивный поиск продолжается на всех уровнях — осознана необходимость систематизировать меры поддержки семей и рождаемости.
«Очень правильным было решение создать руководящий орган при президенте. Первое заседание в октябре прошло Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. И, так сказать, уверен, поиск вот этого комплексного решения будет идти быстрее и эффективнее», — подчеркнул Федоров.
Кроме того, в 2026 году государство сфокусируется на вопросах репродуктивного здоровья. Так как многие из россиян не рожают, не потому что не хотят, а потому что зачастую не могут это сделать это по медицинским причинам.
«И вот государство в эту сторону наконец разворачивается — центры здоровья переоснащаются, запускаются. То есть процесс пошел, и в 2026 году он должен дать уже первые позитивные результаты», — уточнил генеральный директор АЦ ВЦИОМ.
Также в следующем году власти подойдут к теме поддержки ответственного отцовства. Вместо символических мер, будут сделаны реальные шаги в направлении поддержки вовлеченного отцовства и распространения культуры вовлеченного отцовства в России.