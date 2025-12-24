Опыт Москвы по контролю за мигрантами применят в регионах, заявил Собянин

«Буквально вчера комиссия под руководством первого заместителя Совета безопасности Медведева рассматривала эти вопросы, эксперимент признан удавшимся. Принято решение распространять его на другие регионы нашей страны, на другие программы перехода, так чтобы мы по всему контуру нашей страны видели, кто к нам въезжает, кто выезжает, и что это за люди», — сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.