Опыт Москвы по контролю за мигрантами применят в регионах, заявил Собянин

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Опыт Москвы по контролю за мигрантами через приложение «Амина» будет применяться в других регионах России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Буквально вчера комиссия под руководством первого заместителя Совета безопасности Медведева рассматривала эти вопросы, эксперимент признан удавшимся. Принято решение распространять его на другие регионы нашей страны, на другие программы перехода, так чтобы мы по всему контуру нашей страны видели, кто к нам въезжает, кто выезжает, и что это за люди», — сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
Ранее на сайте ГБУ «Миграционный центр» города Москвы появилась информация, что с 1 сентября 2025 года в столичном регионе вводится экспериментальный режим учета места нахождения иностранных граждан, который будет проводиться в соответствии с федеральным законодательством и призван заменить действующий порядок миграционного учета. Гражданам стран Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, которые приезжают в Москву и Московскую область для работы, необходимо будет в обязательном порядке установить специальное мобильное приложение «Амина», которое упростит постановку на учет иностранных граждан.