Сотни пожарных и спасателей будут дежурить в канун Рождества по новому стилю

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Более 400 спасателей и пожарных будут дежурить в Рождество по новому стилю, в режиме готовности будет также 150 единиц спецтехники, сообщили в Главном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Источник: Sputnik.md

Деятельность сотрудников ГИСУ будет направлена на обеспечение безопасности и защиты граждан.

«Спасатели и пожарные, дислоцированные в отрядах реагирования, будут работать в режиме нон-стоп и будут готовы вмешаться в возможных исключительных случаях для выполнения миссий, когда граждане могут оказаться в опасных ситуациях», — отмечается в сообщении.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется соблюдать основные правила безопасности жизни и быть очень осторожными, учитывая правила пожарной безопасности.

Пожарные также напоминают о необходимости проявлять ответственность и заботу о своей безопасности и безопасности окружающих, в опасных ситуациях обращаться в службу экстренной помощи 112.