Сотни пожарных и спасателей будут дежурить в канун Рождества по новому стилю

Деятельность сотрудников ГИСУ будет направлена на обеспечение безопасности и защиты граждан.
«Спасатели и пожарные, дислоцированные в отрядах реагирования, будут работать в режиме нон-стоп и будут готовы вмешаться в возможных исключительных случаях для выполнения миссий, когда граждане могут оказаться в опасных ситуациях», — отмечается в сообщении.
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется соблюдать основные правила безопасности жизни и быть очень осторожными, учитывая правила пожарной безопасности.
Пожарные также напоминают о необходимости проявлять ответственность и заботу о своей безопасности и безопасности окружающих, в опасных ситуациях обращаться в службу экстренной помощи 112.