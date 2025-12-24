Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Госдума в январе рассмотрит в первом чтении законопроект о передвижных аптеках, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» и сенаторы 17 декабря внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, который предусматривает проведение эксперимента по розничной торговле лекарствами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов в сельской местности, где отсутствуют аптеки, медорганизации и индивидуальные предприниматели с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.
«Буквально после праздников мы выходим на пленарную неделю. В рамках пленарной недели на пленарном заседании будет рассматриваться вопрос в первом чтении о передвижных аптеках», — сказал Леонов на пресс-конференции.