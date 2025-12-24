Захарова посвятила награждение в Кремле своим родителям

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что посвящает награждение, которое вскоре состоится в Кремле, своим родителям.
Мария Захарова, отмечающая 50-летие, в среду принимает участие в торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле. В ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин вручит ей государственную награду.
«Все, что сегодня происходит, я не просто посвящаю своим родителям, это результат терпения их усилий, и самое главное — их любви», — сказала журналистам Захарова.
Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями — известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер.