Девочка из Красноярского края получила новогодний подарок от Путина

«Владимир Путин исполнил новогоднее желание школьницы из Красноярского края и подарил ей щенка. Одиннадцатилетняя Маша из поселка Ойский Ермаковского округа втайне от родителей отправила письмо на адрес приемной главы государства в Москве. В нем она рассказала, что очень любит собак и мечтает о своей», — говорится в сообщении в Telegram-канале краевого правительства.