Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве уменьшилось в пять раз за 15 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Генеральный директор ГКУ ЦОДД Михаил Кизлык в понедельник сообщил, что число дней с высокой загруженностью на дорогах столицы в этом году сократилось на 63%, всего такие дни фиксировались шесть раз за год. Он уточнил, что 70% поездок по Москве совершаются на городском транспорте, а 30% — на личном.
«По количеству дней, в которые москвичи ощущают серьезные проблемы на дорогах, баллы от восьми и выше… количество таких дней с 2010 года у нас уменьшилось в пять раз», — сказал Собянин в рамках ежегодного отчета в ходе пленарного заседания Мосгордумы.
Глава города также отметил, что при этом с 2010 года количество машин в Москве и Московской области увеличилось на 3 миллиона, сейчас в московском регионе — уже более 9 миллионов автомобилей.