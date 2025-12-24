Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось

Собянин: число дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве уменьшилось в пять раз за 15 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Генеральный директор ГКУ ЦОДД Михаил Кизлык в понедельник сообщил, что число дней с высокой загруженностью на дорогах столицы в этом году сократилось на 63%, всего такие дни фиксировались шесть раз за год. Он уточнил, что 70% поездок по Москве совершаются на городском транспорте, а 30% — на личном.

«По количеству дней, в которые москвичи ощущают серьезные проблемы на дорогах, баллы от восьми и выше… количество таких дней с 2010 года у нас уменьшилось в пять раз», — сказал Собянин в рамках ежегодного отчета в ходе пленарного заседания Мосгордумы.

Глава города также отметил, что при этом с 2010 года количество машин в Москве и Московской области увеличилось на 3 миллиона, сейчас в московском регионе — уже более 9 миллионов автомобилей.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше