Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось

Генеральный директор ГКУ ЦОДД Михаил Кизлык в понедельник сообщил, что число дней с высокой загруженностью на дорогах столицы в этом году сократилось на 63%, всего такие дни фиксировались шесть раз за год. Он уточнил, что 70% поездок по Москве совершаются на городском транспорте, а 30% — на личном.