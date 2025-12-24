Первая автоматическая система идентификации людей на переходе-зебре тестируется в Беларуси

Система идентификации людей на переходе-зебре тестируется в Беларуси. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Пешеходный переход с первой в стране белорусской системой автоматической идентификации людей на зебре находится на въезде в город Чаусы на дороге Р122 Могилев — Чериков — Костюковичи, которая проходит транзитом через населенный пункт.
С одной стороны расположены центральная часть города, а с другой — малоэтажная жилая застройка и железнодорожный вокзал. В связи с этим движение на «зебре» интенсивное. Новая система в автоматическом режиме распознает приближение человека, ярко его освещает, чем привлекает внимание водителей заранее.
При наступлении темноты от сигнала датчиков света происходит включение системы в дежурный режим: загораются прожекторы направленного действия в зоне пешеходного перехода и подходов к проезжей части. В тот момент, когда в зоне детектирования одного из датчиков движения появляется пешеход, то система сразу же переходит в режим оповещения. В частности, запускаются дополнительные прожекторы направленного действия, которые существенно повышают освещенность. Также появляется информационное табло с надписью «Внимание пешеход!», желтые мигающие прожекторы, светодиодные повторители и звуковой сигнал.
«Работа системы оповещения длится в течение 30 секунд после выхода пешехода из зоны детектирования», — сказано в сообщении.
Кстати, в МВД запустили чат-бот, который работает по всей Беларуси: «Анонимно, круглосуточно, с фото и видео, с геолокацией».
Тем временем авиакомпания FlyDubai неожиданно отменила рейсы в Минск и обратно до 8 января.
Кроме того, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.