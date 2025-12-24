Первая автоматическая система идентификации людей на переходе-зебре тестируется в Беларуси

При наступлении темноты от сигнала датчиков света происходит включение системы в дежурный режим: загораются прожекторы направленного действия в зоне пешеходного перехода и подходов к проезжей части. В тот момент, когда в зоне детектирования одного из датчиков движения появляется пешеход, то система сразу же переходит в режим оповещения. В частности, запускаются дополнительные прожекторы направленного действия, которые существенно повышают освещенность. Также появляется информационное табло с надписью «Внимание пешеход!», желтые мигающие прожекторы, светодиодные повторители и звуковой сигнал.