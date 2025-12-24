13 школ в Волгоградской области закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Грипп и ОРВИ бушуют в Волгоградской области, особенно быстро заболеваемость растет в детских коллективах. К 24 декабря 2025 года 13 школ региона накануне Нового года полностью закрыли на карантин. И 6 из-них — в Кумылженском районе. В Волгограде на дистанционку перевели одну школу.