13 школ в Волгоградской области закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Грипп и ОРВИ бушуют в Волгоградской области, особенно быстро заболеваемость растет в детских коллективах. К 24 декабря 2025 года 13 школ региона накануне Нового года полностью закрыли на карантин. И 6 из-них — в Кумылженском районе. В Волгограде на дистанционку перевели одну школу.
Там, где вспышка заболеваемости коснулась отдельных классов, школы не закрывают, другие ученики продолжают осваивать учебную программу очно. Частично дистанционное обучение ввели в 87 школах Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Николаевского, Быковского, Жирновского, Даниловского, Калачевского и Котельниковского районов, сообщает комитет образования региона.