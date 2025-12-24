Ричмонд
Горячую линию открыли после гибели животных в приюте в Ростовской области

Открыли горячую линию: жителей Дона просят рассказать о приюте, в котором погибли животные.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отрыли горячую линию для сбора информации о работе частного аксайского приюта, в котором погибли животные. Информация поступила от пресс-службы донского главка МВД.

— Просим волонтеров, всех, кто передавал приюту деньги, иное имущество или своих животных, а также людей, располагающих любой полезной для расследования информацией, обратиться на горячую линию, — попросили в полиции.

Сбор информации ведут в рамках следствия, которое накануне начали в отношении владелицы приюта. Напомним, ранее на территории частного домовладения в Аксайском районе нашли умерших и истощенных животных. Приют работал без регистрации.

