Горячую линию открыли после гибели животных в приюте в Ростовской области

В Ростовской области отрыли горячую линию для сбора информации о работе частного аксайского приюта, в котором погибли животные. Информация поступила от пресс-службы донского главка МВД.
— Просим волонтеров, всех, кто передавал приюту деньги, иное имущество или своих животных, а также людей, располагающих любой полезной для расследования информацией, обратиться на горячую линию, — попросили в полиции.
Сбор информации ведут в рамках следствия, которое накануне начали в отношении владелицы приюта. Напомним, ранее на территории частного домовладения в Аксайском районе нашли умерших и истощенных животных. Приют работал без регистрации.
