Собянин: число дней с пробками от 8 баллов в Москве снизилось в 5 раз

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число дней в году с высокой загрузкой дорог в Москве снизилось в пять раз с 2010 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

Источник: РИА "Новости"

«С 2010 года у нас количество машин в Москве и Московской области увеличилось на 3 миллиона, сейчас уже больше 9 миллионов. Просто огромная, гигантская цифра. Если представить, что все они выехали на наши дороги — просто катастрофа. По количеству дней, в которые москвичи ощущали серьезные проблемы на дорогах — это от 8 баллов и выше — количество таких дней с 2010 года уменьшилось в 5 раз», — сказал он.

Этого удалось добиться благодаря развитию дорожной сети, строительству новых искусственных сооружений, хорд и скоростных диаметров, ЦКАД, пояснил Собянин.

Ранее руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык сообщил, что основной пик предновогодней транспортной загруженности в Москве придется на 22—28 декабря. Прогнозируется, что в эти дни на дорогах будут передвигаться до 2,9 млн автомобилей. Основная нагрузка придется на центральную часть города, где организованы праздничные площадки. Наименьшее количество транспортных средств ожидается 1 января.

