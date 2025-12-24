Собянин: число дней с пробками от 8 баллов в Москве снизилось в 5 раз

«С 2010 года у нас количество машин в Москве и Московской области увеличилось на 3 миллиона, сейчас уже больше 9 миллионов. Просто огромная, гигантская цифра. Если представить, что все они выехали на наши дороги — просто катастрофа. По количеству дней, в которые москвичи ощущали серьезные проблемы на дорогах — это от 8 баллов и выше — количество таких дней с 2010 года уменьшилось в 5 раз», — сказал он.