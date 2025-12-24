Большинство омичей встретят предстоящий Новый год в домашней обстановке

Большинство омичей — 74% — планируют встречать 2026 год в домашних стенах. При этом, будут и те, кто вынужден встречать праздник на рабочем месте: таких в регионе оказалось 6%. Аналитики отметили, у омских мужчин смены на праздник выпадают чаще, чем у омичек — 8 и 5% соответственно. На служебном посту с 31 декабря на 1 января чаще оказываются врачи и младший медицинский персонал, представители аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, инженеры и рабочие непрерывных производств.