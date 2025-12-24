Большинство омичей встретят предстоящий Новый год в домашней обстановке

Опрос, проведенный аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob, выявил, что для большинства омичей Новый год является домашним праздником. Бой курантов встретят за семейным столом 74% жителей региона.
Большинство омичей — 74% — планируют встречать 2026 год в домашних стенах. При этом, будут и те, кто вынужден встречать праздник на рабочем месте: таких в регионе оказалось 6%. Аналитики отметили, у омских мужчин смены на праздник выпадают чаще, чем у омичек — 8 и 5% соответственно. На служебном посту с 31 декабря на 1 января чаще оказываются врачи и младший медицинский персонал, представители аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, инженеры и рабочие непрерывных производств.
Также 6% будут отмечать Новый год вне дома по собственной инициативе — их будут ждать в гостях родные и друзья. Очень небольшое количество жителей заявили о встрече Нового года вне Омска — 5% собираются совершить поездку в другой город, а 4% проведут встречу 2026 года в Омской области. И совсем уж немного омичей — 3% — отметят предстоящий праздник в кафе и ресторанах.