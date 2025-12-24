Психолог Абравитова назвала причины подростковой агрессии в семье

Эксперт объяснила, что опасность возрастает, если родители резко меняют подход к воспитанию, не оставляя ребёнку времени на адаптацию. Такое резкое изменение правил создаёт внутреннее напряжение, которое в один момент может вылиться в агрессивный импульс. Она сравнила этот процесс со сдавленной пружиной, которая в конечном итоге распрямляется, приводя к серьёзным последствиям.