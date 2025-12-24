Психолог Абравитова назвала причины подростковой агрессии в семье

Клинический психолог Марианна Абравитова объяснила, что резкая смена вседозволенности на строгий контроль в семье может спровоцировать вспышку агрессии у подростка. Она обсуждала глубинные причины трагедии в Сочи, где подросток убил мать после конфликта, связанного с родительскими запретами, пишет Pravda.Ru.
По её мнению, в подобных случаях важнее не отдельная ссора, а накопленный внутренний конфликт, формирующийся на основе модели воспитания в семье. Абравитова подчеркнула, что проблемы такого рода часто накапливаются задолго до самого трагического события.
Эксперт объяснила, что опасность возрастает, если родители резко меняют подход к воспитанию, не оставляя ребёнку времени на адаптацию. Такое резкое изменение правил создаёт внутреннее напряжение, которое в один момент может вылиться в агрессивный импульс. Она сравнила этот процесс со сдавленной пружиной, которая в конечном итоге распрямляется, приводя к серьёзным последствиям.
Абравитова отметила, что в подобных случаях важную роль играет импульсивная реакция подростка на внезапные ограничения, а не сама ссора, ставшая поводом для трагедии.