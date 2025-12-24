Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения

Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения и много хорошего.

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в новом году россиян ждут большие свершения и много хорошего.

Путин в среду вручает государственные награды в Кремле.

«Вручение госнаград в Кремле в преддверии Нового года проходит в особой атмосфере наступающего праздника, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее, верить что впереди большая работа, большие свершения, много хорошего. Уверен, так оно и будет, все ожидания обязательно сбудутся», — сказал Путин.