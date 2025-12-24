Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию отрасли готовой еды

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по законодательному регулированию отрасли готовой еды, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере Max.
«В целях выработки комплекса мер Роспотребнадзору было поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды», — говорится в сообщении.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел заключительное в 2025 году заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В рамках заседания обсуждался вопрос регулирование рынка готовой еды. В последние три года данный сегмент показывает рост в среднем по 30%, что требует повышенного внимания со стороны государства. Мантуров обозначил необходимость четкого определения термина «готовая еда» и разделения продукции, которая продается в магазинах и через доставку, и продукции, реализуемой в кафе и ресторанах.
«Ответы на эти базовые вопросы станут отправной точкой для построения комплексной системы регулирования в этом сегменте рынка. Задача крайне важная и касается безопасности наших граждан, учитывая негативный опыт массового отравления в прошлом году», — подчеркнул Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства РФ.