Девочка Маша из Красноярского края получила в подарок от Путина мопса

Одиннадцатилетняя Маша из Красноярского края получила новогодний подарок от президента России Владимира Путина — щенка мопса, которого девочка назвала Голди, сообщает правительство региона.

В Telegram-канале краевого правительства сообщается, что школьница из поселка Ойский Ермаковского округа втайне от родителей отправила письмо на адрес приемной президента в Москве, в котором рассказала о своей любви к собакам и мечте о собственном питомце.

Щенка Маше передал глава Ермаковского округа Роман Куйчик. Девочка пообещала заботиться о собаке, выгуливать ее и дрессировать.

В сообщении также приводятся ее слова: «Это была моя давняя мечта. Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он ее исполнил».

Ранее сообщалось, что Путин исполнил новогодние желания детей, обратившихся на прямую линию.

11-летний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета. Мальчик признался, что был искренне удивлен подарком.

Еще одно желание исполнилось у юнармейца Егора из Алтайского края: мальчик смог совершить полет на сверхлегком самолете. По его словам, из-за состояния здоровья осуществить мечту самостоятельно было сложно, поэтому он обратился напрямую к президенту.