Глава СПЧ призвал исключать из школ за нападение на учителя

Фадеев призвал исключать из школ за нападение на учителя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что за нападение на учителя учащихся необходимо исключать из школ.

«Напал на учителя — до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу, нельзя нападать на учителя, это один из краеугольных камней жизни цивилизации, этого нельзя нарушать», — сказал Фадеев на встрече с журналистами.

Кроме того, глава СПЧ напомнил об идее выставлять школьникам оценку за поведение. По его мнению, она должна быть в формате «зачет» или «незачет».

«Причем “двойка” должна быть в экстраординарных случаях. Я много раз говорил, за курение на перемене ругайте, вызывайте родителей, а наказывать надо тех, кто нападает на учителя, не дает провести урок, оскорбляет учителя», — подчеркнул он.