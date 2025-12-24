Зарплаты учителей должны быть одинаковыми, не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ

«Моя позиция: надо всё упростить. Надо сделать выплаты по ставке везде одинаковые, приличные, не ниже МРОТ. И ставка учителя не должна быть ниже этой суммы. А дальше уже классное руководство, проверка тетрадей, внеклассная работа, местные надбавки», — сказал Фадеев на встрече с журналистами.