В Уфе стартовал конкурс «Снегурочка-2025»

Ни один Новый год не обходится без очаровательной красавицы — Снегурочки! Не можем оставить без новогодних красоток и читателей нашего сайта! В преддверии главной ночи года объявляем конкурс на главную Снегурочку — 2025 в Уфе. Победительница будет представлять наш регион в финальном конкурсе «Комсомольской правды» на Лучшую Снегурочку России и получит шанс увидеть свое фото на страницах «Комсомолки».
Побороться за победу могут красавицы в возрасте от 18 лет. Присылайте свои фотографии в новогодних образах: либо в костюме Снегурочки, либо в наряде с элементами новогодних украшений.
Для участия нужно заполнить анкету на нашем сайте или прислать информацию о себе на почту red.ufa@phkp.ru. Необходимо указать ФИО, возраст, рассказать о себе в нескольких словах — кем работаете, чем увлекаетесь, какие у вас есть традиции или семейные истории, связанные с Новым годом. Анкеты принимаются до 13 января 2026 года.
Лучшую Снегурочку будут определять читатели «КП-Уфа». Раз в 24 часа вы можете отдать свой голос на нашем сайте только за одну участницу. Голосование продлится до 13 января 2026 года включительно. Результаты будут объявлены 14−16 января.
С положением по конкурсу можно ознакомиться здесь.