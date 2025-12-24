В Уфе стартовал конкурс «Снегурочка-2025»

Ни один Новый год не обходится без очаровательной красавицы — Снегурочки! Не можем оставить без новогодних красоток и читателей нашего сайта! В преддверии главной ночи года объявляем конкурс на главную Снегурочку — 2025 в Уфе. Победительница будет представлять наш регион в финальном конкурсе «Комсомольской правды» на Лучшую Снегурочку России и получит шанс увидеть свое фото на страницах «Комсомолки».