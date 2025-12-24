Поликлиники Казани перейдут на усиленный режим работы в выходные

В связи с ростом сезонной заболеваемости поликлиники Казани будут работать в усиленном режиме в ближайшие выходные дни, 27 и 28 декабря. Решение связано с превышением эпидемического порога по ОРВИ и гриппу на 23,5%, зарегистрированным на прошлой неделе.
По информации Городского управления здравоохранения, продлены часы для приема вызовов на дом к пациентам с симптомами ОРВИ и высокой температурой. Заявки будут приниматься до 19.00 в оба выходных дня, в то время как сами поликлиники будут работать по специальному графику.
В субботу медучреждения для взрослых откроются в 8.00 и прекратят принимать пациентов в 18.00, а для детей — в 9.00 и 17.00 соответственно. В воскресенье поликлиники будут работать с 9.00 до 15.00.
Напомним, в Татарстане с 15 по 21 декабря зарегистрировано 25 640 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что на 11% превышает установленный эпидемиологический порог.