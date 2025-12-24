Деятельность B4Ukraine* признали нежелательной в России

По данным надзорного ведомства, деятельность B4Ukraine* сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку для нашей страны, отслеживании компаний, которые остались на российском рынке после начала СВО.