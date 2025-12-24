В Сириусе построят первый морской порт с ИИ к лету 2026 года

Федеральная территория Сириус к лету 2026 года запустит первый в России морской пассажирский порт с технологиями искусственного интеллекта. ИИ будет управлять судовым трафиком, давать рекомендации и прогнозировать заход судов, используя данные датчиков, сообщает журнал территории.
В гавани Имеретинского порта появятся «цифровые дельфины» — сенсоры на буях, отслеживающие занятость швартовых терминалов. Морвокзал оснастят умным видеонаблюдением и биометрией.
Акватория Сириуса также станет полигоном для внедрения российской системы «е-Навигация», обеспечивающей безопасное, в том числе автономное, судовождение через ИИ и математическое моделирование. Это должно снизить аварийность, повысить эффективность спасения и сократить загрязнения.
Сейчас идет переоборудование морского терминала под пассажирские перевозки. Планируется продлить маршрут «Кометы» Севастополь — Сочи до Сириуса.