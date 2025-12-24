В Сириусе построят первый морской порт с ИИ к лету 2026 года

Акватория Сириуса также станет полигоном для внедрения российской системы «е-Навигация», обеспечивающей безопасное, в том числе автономное, судовождение через ИИ и математическое моделирование. Это должно снизить аварийность, повысить эффективность спасения и сократить загрязнения.