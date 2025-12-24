Обнаружен возможный «радио-отголосок» всплеска гравитационных волн

«В прошлом, еще никому не удавалось обнаружить на данной частоте сигнал, связанный с гамма-вспышкой и всплеском гравитационных волн. Это может быть связано с тем, что породившая его пара нейтронных звезд находилась в 10−15 раз ближе к нам, чем типичные гамма-вспышки. Мы открыты к критике и перепроверкам», — отметил Позаненко на всероссийской конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025 (HEA-2025)», проходящей на этой неделе в ИКИ РАН.