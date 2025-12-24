Путин вручил государственные награды Канделаки и Соловьеву

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды заместителю гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тине Канделаки и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент РИА Новости.
Канделаки была удостоена ордена Александра Невского, Соловьев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.
Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями — известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер.