Председатель Мосгордумы назвал отчет Собянина программой-2040

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы на заседании в среду с ежегодным отчетом, который можно назвать программой столицы-2040, заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Московская городская дума приняла к сведению итоговый отчет Собянина о работе правительства города, такое решение было принято на пленарном заседании.
«Москва — ведущий мегаполис современного мира. Все наши достижения — это общая заслуга миллионов москвичей, искренне любящих свой город. Вклад каждого — это крепкий цемент в фундамент будущего российской столицы. На заседании Мосгордумы заслушали ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности правительства Москвы. Это традиционная форма взаимодействия столичного парламента и правительства Москвы, открытый и конструктивный диалог с москвичами, возможность подвести итоги и наметить планы на перспективу. В своем выступлении мэр отметил важнейшие достижения и обозначил ключевые векторы развития нашего города. Отчет можно смело назвать программой столицы-2040, базовым документом, главная цель которого — созидание во благо лучшего города Земли», — отметил Шапошников.