Председатель Мосгордумы назвал отчет Собянина программой-2040

«Москва — ведущий мегаполис современного мира. Все наши достижения — это общая заслуга миллионов москвичей, искренне любящих свой город. Вклад каждого — это крепкий цемент в фундамент будущего российской столицы. На заседании Мосгордумы заслушали ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности правительства Москвы. Это традиционная форма взаимодействия столичного парламента и правительства Москвы, открытый и конструктивный диалог с москвичами, возможность подвести итоги и наметить планы на перспективу. В своем выступлении мэр отметил важнейшие достижения и обозначил ключевые векторы развития нашего города. Отчет можно смело назвать программой столицы-2040, базовым документом, главная цель которого — созидание во благо лучшего города Земли», — отметил Шапошников.