Магнолия Кобус впервые зацвела в декабре в Сочи

Магнолия Кобус, высаженная в парке «Дендрарий» 10 лет назад, впервые зацвела в декабре. Обычно этот вид растения цветет в марте, а в редкие теплые годы — в феврале, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.
В результате раннего цветения нежные лепестки магнолии получили медный оттенок из-за низких ночных температур. Специалисты отмечают, что декабрьское цветение подтверждает сильную зависимость этого вида от погодных условий и указывает на его тропическое происхождение.
Аномальное цветение в декабре наблюдается и у других растений в Сочи. В начале месяца распустились акация серебристая (мимоза), жимолость душистая, ремнелепестник китайский, хеномелес прекрасный, магония, зимоцвет ранний, калина лавровая, а также некоторые виды камелии японской.