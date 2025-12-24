Магнолия Кобус впервые зацвела в декабре в Сочи

Магнолия Кобус, высаженная в парке «Дендрарий» 10 лет назад, впервые зацвела в декабре. Обычно этот вид растения цветет в марте, а в редкие теплые годы — в феврале, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.