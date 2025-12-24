Ричмонд
Пенсии и детские пособия досрочно выплатят жителям Ростовской области

Выплаты придут раньше обычного: в конце декабря жителям Дона перечислят пенсии и детские пособия.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области досрочно получат детские пособия и пенсии в связи с новогодними праздниками. Об этом рассказали в донском отделении СФР.

Выплаты, которые семьи с детьми должны получить в январе, перечислят уже до конца декабря. Средства поступят 25 декабря. Однако это касается только тех, кому поддержку направляют через банк. Если деньги поступают по почте, выплата пройдет в январе и продлится до 25 числа по графику работы почтовых отделений.

Речь идет о следующих пособиях:

— на детей до 17 лет и по беременности;

— по уходу за ребенком до 1,5 лет;

— на первого ребенка до 3 лет;

— на ребенка военнослужащего по призыву;

— по уходу за ребенком до 1,5 лет;

— выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет;

Изменения ждут и пенсионеров. Досрочно — 26 декабря — деньги придут тем, кому перечисления по графику положены 10 числа. Речь идет о всех видах пенсии, в том числе.

страховой, социальной, накопительной, а также о пенсии по старости и инвалидности. Другие выплаты, которые приходят с пенсионными, также поступят раньше обычного.

Деньги начислят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого.

Жителям Дона, получающим пенсию 16 и 23 января, плата поступит по обычному графику. Также в привычные даты начисления планируются для тех, кому деньги доставляют почтой.

