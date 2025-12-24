Пенсии и детские пособия досрочно выплатят жителям Ростовской области

Выплаты, которые семьи с детьми должны получить в январе, перечислят уже до конца декабря. Средства поступят 25 декабря. Однако это касается только тех, кому поддержку направляют через банк. Если деньги поступают по почте, выплата пройдет в январе и продлится до 25 числа по графику работы почтовых отделений.