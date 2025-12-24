В Самарской области предложили ввести доплаты за отстрел лис и ворон

В Самарской области зафиксировали возросшую популяцию лис. На заседании профильного комитета обсудили меры регулирования проблемы.
На заседании было выдвинуто предложение о введении доплат за отстрел лисиц. Эти животные представляют серьезную угрозу для людей, так как являются главными распространителями бешенства. За каждую убитую лисицу охотники смогут получить дополнительные 1500 рублей.
Также предусмотрены доплаты за уничтожение серых ворон, бакланов и иных пернатых, которые вредят рыбному промыслу. Размер вознаграждения будет значительно меньше — почти втрое. В отдельных областях округа такие меры уже введены.