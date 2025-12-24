Захарова на награждении в Кремле поблагодарила родителей

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, удостоенная ордена «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, на церемонии вручения госнаград в Кремле в день своего рождения поблагодарила родителей за то, что те научили ее любить свою страну, а также российское дипломатическое ведомство за доверие и наставничество.
«Я хочу поблагодарить свое родное ведомство, министерство иностранных дел, где я служу, за доверие и наставничество. Я благодарю за поздравление с днем рождения, с юбилеем. Что такое день рождения? В первую очередь это праздник родителей. Они сейчас смотрят и очень волнуются. Мой папа Владимир Юрьевич Захаров, моя мама Ирина Владиславовна Захарова — я благодарна им за очень многое, но главное, за что я хочу сказать им спасибо и низко поклониться, — за то, что они открыли во мне, воспитали и научили любить свою страну, свою родину, Россию», — сказала Захарова в речи после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.
Она подчеркнула, что родители рассказали ей об истории России и величии ее культуры и искусства, показали красоту ее природы.
«А еще они сказали, что не бывает страны без народа. И открыли секрет успеха: я делюсь тайным знанием. Все свершения, все достижения, которые получаются, нужно посвящать своей стране и отдавать сторицей людям», — добавила она.
В среду президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.