Захарова на награждении в Кремле поблагодарила родителей

«Я хочу поблагодарить свое родное ведомство, министерство иностранных дел, где я служу, за доверие и наставничество. Я благодарю за поздравление с днем рождения, с юбилеем. Что такое день рождения? В первую очередь это праздник родителей. Они сейчас смотрят и очень волнуются. Мой папа Владимир Юрьевич Захаров, моя мама Ирина Владиславовна Захарова — я благодарна им за очень многое, но главное, за что я хочу сказать им спасибо и низко поклониться, — за то, что они открыли во мне, воспитали и научили любить свою страну, свою родину, Россию», — сказала Захарова в речи после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.