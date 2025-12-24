Ричмонд
Операторы связи могут начать применять ИИ для выявления звонков мошенников

Операторы связи могут начать применять ИИ для выявления подозрительных звонков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников, внесенный в Госдуму в среду, предусматривает право для операторов применять искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Законопроектом также предусмотрено право оператора связи применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков. Подобные алгоритмы (так называемый “голосовой антифрод”) уже активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством», — цитируются слова Григоренко в сообщении его аппарата.

На заседании правительства в среду Мишустин сообщил, что кабмин сегодня внесет в Госдуму законопроект об усилении борьбы с кибермошенниками. Он отметил, что законопроект расширяет механизмы реагирования на случай совершения подозрительных звонков, также совершенствуется процедура авторизации на едином портале «Госуслуг», вводится внесудебная блокировка фишинговых сайтов.

