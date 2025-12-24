Операторы связи могут начать применять ИИ для выявления звонков мошенников

На заседании правительства в среду Мишустин сообщил, что кабмин сегодня внесет в Госдуму законопроект об усилении борьбы с кибермошенниками. Он отметил, что законопроект расширяет механизмы реагирования на случай совершения подозрительных звонков, также совершенствуется процедура авторизации на едином портале «Госуслуг», вводится внесудебная блокировка фишинговых сайтов.