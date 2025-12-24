В одном из районов Омской области похоронили сразу троих жителей, погибших на СВО

Печальной информацией о сразу троих земляках, погибших в зоне проведения СВО, поделился сегодня, 24 декабря, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Муроцевского района Сергей Казанков.
«В зоне СВО погибли Денис Петрович Осинцев (к сожалению, фотографии нет), Алексей Александрович Змиевский и Михаил Петрович Сластников. Эти ребята отдали свои жизни за нас, за мир. Они были смелыми и преданными своей родине. Вечная память героям! Царствие небесное ребятам! От себя и от всех жителей района выражаю искренние соболезнования родным», — говорится в сообщении Сергея Казанкова.
Фото: официальная страница Сергея Казанкова vk.com/id1059969538.
На опубликованных фотографиях погибших героев, можно прочесть, что Алексей Змиевский, уроженец села Камышино-Курское, был кадровым офицером в звании лейтенант. Он погиб в зоне СВО 10 декабря текущего года. Ему было всего 33 года. Еще один погибший воин — Михаил Сластников — был родом из села Поречье. Он также погиб в этом году, 14 июня. Ему было 36 лет. Более подробной информации, кроме как имени и фамилии, о третьем погибшем воине — Денисе Осинцеве — к сожалению, нет.
Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родственникам и друзьям погибших солдат.