В одном из районов Омской области похоронили сразу троих жителей, погибших на СВО

На опубликованных фотографиях погибших героев, можно прочесть, что Алексей Змиевский, уроженец села Камышино-Курское, был кадровым офицером в звании лейтенант. Он погиб в зоне СВО 10 декабря текущего года. Ему было всего 33 года. Еще один погибший воин — Михаил Сластников — был родом из села Поречье. Он также погиб в этом году, 14 июня. Ему было 36 лет. Более подробной информации, кроме как имени и фамилии, о третьем погибшем воине — Денисе Осинцеве — к сожалению, нет.