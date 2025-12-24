Ричмонд
Путин пообщался с награжденными за бокалом шампанского

Путин в Кремле пообщался с награжденными за бокалом шампанского.

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского.

Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. В числе награжденных орденами, медалями и почетными званиями известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер.

В ходе мероприятия Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссеру Никите Михалкову. Гендиректор «КАМАЗ» Сергей Когогин, президент «Транснефти» Николай Токарев, музыкант Владимир Спиваков были удостоены званий Героя труда РФ.

Президент РФ наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая отмечает 50-летие. Замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки была награждена орденом Александра Невского.

